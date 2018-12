TMW News - Marotta all'Inter. Juve e Roma, testa a Nyon

Il giorno dell'ufficialità di Beppe Marotta come nuovo amministratore delegato dell'Inter è arrivato. A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra e adesso parte un nuovo corso in casa nerazzurra. A gennaio pochi colpi possibili e intanto anche Luciano Spalletti comincia a essere in bilico. Sconfitta indolore invece per la Juventus di Massimiliano Allegri nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League e testa già agli ottavi di finale. Dybala il migliore nella trasferta di Berna, mentre lunedì a Nyon l'importante sarà non pescare le due inglesi e l'Atletico Madrid. Infine la Roma. Ennesimo ko stagionale per i giallorossi che sono usciti sconfitti dalla sfida contro il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca: male sia Schick che Pastore, il tecnico non può sorridere e in vista della gara contro il Genoa deve correre ai ripari. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi, clicca sul video.