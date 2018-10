© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Edizione del TMW News di oggi dedicata al mercato e alle tante pretendenti in giro per l'Europa per Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa che ha stupito tutti con i suoi nove gol nelle prime sette gare di campionato. Juventus, Napoli e Roma lo osservano ma occhio alle piste estere che portano a Barcellona e Bayern Monaco. Quanto vale il centravanti polacco? Riuscirà Preziosi a trattenerlo almeno fino a gennaio? Intanto la vittoria dell'Italia contro la Polonia, condita da un'ottima prestazione degli azzurri ha acceso i riflettori del mercato su alcuni giocatori, come Federico Chiesa, Nicolò Barella e Cristiano Biraghi. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.