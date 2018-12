Tanto mercato nell'edizione odierna del TMW News, con la decisione delle società di Serie A, durante l'assemblea di Lega, di prolungare la finestra invernale fino al 31 gennaio 2019. 15 club su 20 hanno votato a favore e sempre oggi è stato nominato Luigi De Siervo come amministratore delegato della Lega Serie A. Intanto le big si muovono in vista dell'apertura delle trattative del prossimo 3 gennaio e pensano anche alle eventuali occasioni a parametro zero da cogliere a giugno. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.