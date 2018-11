TMW News - Milan da Champions. Ancelotti vara il turnover

Milan in primo piano nel TMW News di oggi. La squadra di Gattuso, grazie alla vittoria contro il Genoa, è adesso al quarto posto in classifica insieme alla Lazio e almeno per qualche giorno le voci sul possibile esonero del tecnico si placheranno. Domenica sera contro l'Udinese serviranno altri tre punti, per non rischiare di dover già lasciare la zona Champions. Leonardo ha parlato del neo acquisto rossonero Lucas Paquetà e potrete ascoltare le sue parole anche su Higuain. Intanto il Napoli si prepara a ricevere l'Empoli e Carlo Ancelotti pensa al turnover in vista della gara di martedì contro il Paris Saint Germain: Insigne potrebbe riposare, così come Fabian Ruiz. Infine l'intervista realizzata da TuttoMercatoWeb.com a Davide Lippi: gli azzurri e i suoi assistiti i temi trattati con il procuratore. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.