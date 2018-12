Edizione del TMW News dedicata interamente all'analisi della classifica di Serie A. Si parte dal pareggio nel posticipo del Dall'Ara tra Bologna e Milan, che mantiene i rossoneri al 4° posto a +2 sulla Lazio. In primo piano, poi, l'agguerrita lotta al piazzamento Champions e alla conquista della qualificazione in un posto in Europa League. Spazio inoltre al calcio esterno,con la nomina del nuovo allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.