Grande spazio al Milan nell'edizione di oggi del TMW News. In particolare, occhi puntati sul sogno rossonero che porta ad Ibrahimovic. Se ne parla in studio ma anche attraverso una serie di contributi tra cui l'intervista al collega di Tuttosport Stefano Salandin. Non manca il punto di mercato anche attraverso il collegamento con i nostri inviati ad Amsterdam al seguito di Wyscout e poi in chiusura pure un'analisi sul Torino che si è rilanciato in classifica dopo la vittoria contro il Brescia.

