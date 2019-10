Nuovo corso in casa Milan. Stefano Pioli è ufficialmente il nuovo tecnico rossonero e nella giornata di oggi ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione insieme alla dirigenza al completo. Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno infatti preso la parola davanti alle telecamere insieme all'allenatore, per spiegare la scelta di esonerare Giampaolo e di affidare la panchina all'ex Fiorentina, Inter e Lazio. Intanto la Nazionale si prepara alla sfida contro la Grecia, primo match ball per la qualificazione a Euro 2020. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.