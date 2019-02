Nel TMW News la Coppa Italia in primo piano con la semifinale di ieri sera tra Lazio e Milan, finita 0-0: biancocelesti più propositivi contro i rossoneri che sono apparsi in versione spenta. Spazio poi al futuro di Allegri e all'ipotesi Zidane per la prossima stagione. Infine occhi puntati sulla Roma: a giugno possibile addio del ds Monchi e i giallorossi pensano ad Ausilio.

Clicca sotto per guardare