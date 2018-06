TMW News - Mister Li e la caccia ai soci. Cristante, la Roma sempre più vicina

Il Milan e il tentativo di mister Li di trovare soci di minoranza per rifinanziare il debito di Elliott. Se ne parla nel TMW News di oggi dando spazio poi alla concreta possibilità del trasferimento di Cristante alla Roma. Infine occhi puntati su Sarri e l'ipotesi ora non più remota che il tecnico toscano debba star fermo per un anno.