TMW News - Napoli, è pronta la rivoluzione. Quale futuro per CR7?

Nuova puntata del TMW News dedicata al calciomercato. In primo piano la rivoluzione che il Napoli si sta apprestando a mettere in moto dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina. Tutto questo mentre la Juventus è pronta a rinnovarsi per dare la caccia all'ottavo scudetto consecutivo. In Europa invece tengono banco i rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi: clicca sul video.