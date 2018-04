TMW News - Napoli, all'ultimo respiro. Roma, a caccia dell'impresa

Napoli ancora in corsa per il titolo, dopo la rimonta in extremis contro il Chievo. Roma che vuole crederci contro il Barcellona, nonostante l'1-4 rimediato al Camp Nou. Frenata Milan: dopo il pari contro il Sassuolo oltre al mancato avvicinamento all'Inter i rossoneri devono ora guardarsi alle spalle. Questi i temi affrontati nell'edizione odierna del TMW News.