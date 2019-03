I pensieri del Napoli rivolti all'Europa League e la discutibile assenza del Gallo Belotti dall'elenco dei convocati di Roberto Mancini sono i temi al centro del TMW News di oggi. La squadra di Ancelotti affronterà la Roma dopo la sosta ma ha un solo obiettivo stagionale: vincere in Europa, per poi blindare i suoi gioielli, Mertens su tutti. Intanto la nuova esclusione di Belotti dalla Nazionale non convince, considerato il momento positivo dell'attaccante del Torino, tornato al gol con una certa frequenza. E poi spazio anche alle vicende di casa Fiorentina, con Pioli che sembra avere il destino segnato: a fine stagione sarà addio.

