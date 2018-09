TMW News - Napoli, che tonfo, Occhio a Sassuolo e Fiorentina

UFFICIALE: Zenit, ecco Marchisio. Contratto biennale per l'ex Juve

5 reti in 4 partite e il Real Madrid vola. As: "È un altro Benzema"

Valladolid, oggi Ronaldo in città. Sarà il nuovo azionista di maggioranza

Spagna, Diego Costa sostituito per motivi personali. Chiamato Aspas

Olympiacos, preso in prestito José Sa

Chelsea, nessun rinnovo per Giroud. Almeno fino a fine stagione

Slavia Praga, arriva Traoré in prestito

Leicester, può tornare Drinkwater: Foxes al lavoro per gennaio

Zenit, una nuova maglia per Marchisio: a San Pietroburgo vestirà il 10

Real, lo show nel mini-derby costa a Vinicius Jr... un morso in testa

Clicca sotto per guardare il TMW News!

Il clamoroso ko del Napoli contro la Samp: se ne parla nel TMW News di oggi analizzando anche l'effettivo ruolo che potrà recitare la squadra di Ancelotti in campionato. Spazio anche al Sassuolo, ora secondo in classifica, e alla Fiorentina che ha centrato due successi consecutivi. Infine alcune considerazioni sulla Nazionale sulle convocazioni del ct Mancini.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

