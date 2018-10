TMW News - Napoli e Inter, è tempo di Champions. Il Toro ritrova Zaza

Edizione del TMW News dedicata agli impegni in Champions League di Napoli e Inter. La squadra di Ancelotti ospita il Liverpool dopo il passo falso di Belgrado contro la Stella Rossa, mentre l'Inter ha la possibilità col PSV Eindhoven di fare un altro passo significativo verso la qualificazione. In primo piano, inoltre, le parole di Urbano Cairo sul momento del Torino e sule recenti polemiche legate al VAR. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.