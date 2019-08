Grande spazio nel TMW News di oggi al Napoli: l'arrivo di Llorente ma anche la sfida di campionato contro la Juventus oltre che uno sguardo al sorteggio Champions. Occhi puntati anche sulla Lazio e sulla Roma che domenica si affronteranno nel derby della Capitale e che in Europa League sono state inserite in gironi impegnativi. Infine un'analisi sul Torino che non ce l'ha fatta ad entrare in Europa e che ora cercherà di mettere a segno il colpo Verdi

