Fiorentina-Napoli in primo pioano nel TMW News di oggi: partita che promette spettacolo, sarà caratterizzata anche dalla voglia di rivincita dei partenopei dopo il ko dell'anno scorso. Spazio poi alla vittoria della Lazio sull'Empoli che ha consentito ai biancocelesti di portarsi al quarto posto in classifica. E infine occhi puntati sull'Inter che non può sbagliare contro il Parma per non piombare in una crisi ancor più grave

