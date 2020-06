tmwnews Napoli, la carica del vantaggio. Roma, la protesta contro il club va avanti

Tutto sulla viglia di Napoli-Inter la semifinale di ritrono di Coppa Italia, in programma al San Paolo. Si parte dall'uno a zero per i partenopei. Se ne parla nel TMW News con collegamenti con il Condor Agostini e con Marco Ballotta. Spazio anche al caso Balotelli e alle polemiche intorno alla Roma. Infine uno sguardo ai talenti argentini che potrebbero arrivare in Italia (in collegamento l'esperto di mercato sudamericano Lorenzo De Santis).

