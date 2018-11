TMW News - Napoli ok, Inter sconfitta: chi andrà agli ottavi di Champions?

Ampio spazio alle italiane in Champions nell'edizione odierna del TMW News. Serata a due facce quella di ieri per il Napoli e l'Inter, con gli azzurri che hanno battuto in scioltezza la Stella Rossa al San Paolo mentre la squadra di Spalletti è stata confitta a Wembley dal Tottenham. Discorso qualificazione rimandato all'ultima giornata per entrambe, con i partenopei che si giocheranno tutto ad Anfield Road e l'Inter, impegnata a San Siro contro il PSV, che dovrà invece fare un punto in più del Tottenham, di scena al Camp Nou contro il Barcellona. Ce la faranno le due squadre ad andare agli ottavi. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video!