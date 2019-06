TMW News - Napoli, rischio partenze eccellenti. Flop Italia Under 21

Edizione odierna del TMW News dedicata in larga parte al mercato del Napoli e al "rischio partenze eccellenti". In primo piano anche la Lazio, con Milinkovic-Savic sempre più verso il Paris Saint-Germain. Terza parte dedicata invece al flop dell'Italia Under 21, eliminata dall'Europeo di categoria. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App!