tmwnews Napoli, torna il sogno Immobile. Parma, c'è l'idea Giovinco

vedi letture

Immobile e il Napoli: un sogno, quello dei partenopei, che ritorna dopo i tentativi del passato. Se ne parla nel TMW News di oggi, analizzando anche le possibili altre mosse del club di De Laurentiis. Spazio poi al Parma che, come sottolineato dal ds Faggiano, ha in mente l'idea Giovinco per rimpiazzare Kulusevski (ci sarà a questo proposito l'intervento di Luigi Apolloni, grande ex gialloblù). Non mancherà poi anche un ricordo di Helenio Herrera da parte di Bruno Bolchi: il tecnico nativo di Buenos Aires avrebbe compito oggi 110 anni.

Clicca sotto per guardare