TMW News - Napoli tra rimpianti e mal di pancia. Ringhio rossonero

Tanti i temi affrontati nel TMW News di oggi, 29 ottobre 2018. Si parte con Napoli-Roma, sfida conclusa in parità e con le parole di Dries Mertens, autore del gol del pareggio che ha chiesto più spazio. Poi il ritorno alla vittoria del Milan e l'impatto sul mondo Juventus di Cristiano Ronaldo, decisivo sabato pomeriggio ad Empoli. Nel nostro tg i contributi del direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, della prima firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai e dell'ex calciatore Sebino Nela. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.