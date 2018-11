TMW News - Napoli, vietato sbagliare. Inter, London calling

Vigilia di Champions League per Napoli e Inter. I partenopei in casa contro lo Stella Rossa hanno la possibilità di balzare al comando del girone a una giornata dalla fine e approfittando dello scontro diretto PSG-Liverpool. Per l'Inter partita della svolta in casa del Tottenham: uscire indenni da "Wembley" significherebbe qualificazione anticipata agli ottavi di finale ma gli uomini di Pochettino sono carichi e in gran forma, come dimostra il 3-1 con cui hanno piegato il Chelsea in Premier League.