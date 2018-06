TMW News - Parlano Ausilio e Velazquez. Le mosse di Inter e capitoline

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole di Ausilio, in particolare su Mauro Icardi e Radja Nainggolan, ma anche il nuovo tecnico dell'Udinese Udinese e il mercato di Roma e Lazio. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi, in cui abbiamo approfondito le parole di Julio Velazquez e le mosse di Monchi, che oggi ha portato ufficialmente Cristante alla Roma. Più concentrata sulle uscite la Lazio, alle prese con le tante proposte per Felipe Anderson. Clicca sul video: