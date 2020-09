tmwnews Pirlo discute la tesi a Coverciano. Milan, Tonali si presenta

Edizione del TMW News ricca di contributi, tra mercato e calcio giocato. In primo piano la figura di Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus, ma non solo. Presenti anche i punti mercato sulle big del nostro calcio come Inter e Milan. Interviste, notizie e immagini esclusive sulle principali trattative della Serie A come quella per Borja Valero alla Fiorentina, oltre alle parole di Tonali nel giorno della sua presentazione ufficiale in rossonero.

Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi, clicca sul video.