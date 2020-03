tmwnews Pogba e il possibile ritorno alla Juve. Serie A, tutti i rischi del collasso

Momento sempre estremamente difficile per il mondo intero ma si prova a guardare avanti e parlare di calciomercato: nel corso del TMW News di oggi spazio a Pogba e al suo possibile ritorno alla Juventus, anche se non mancano altre grandi pretendenti. Si parla poi anche della crisi economica mondiale in cui si inserisce anche quella del calcio e si analizzano i rischi di collasso della serie A in caso di mancata ripresa de campionato. Tra gli altri intervengono Marcel Vulpis direttore di Sporteconomy e Oreste Cinquini, direttore sportivo.

