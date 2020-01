Fuori Matteo Politano e dentro Leonardo Spinazzola. Questo lo scambio in ponte tra Inter e Roma che stanno cercando di arrivare alla fumata bianca in tempi brevi. L'esterno ex Sassuolo andrà a sostituire, almeno numericamente, l'infortunato Nicolò Zaniolo mentre il giallorosso andrà a colmare la lacuna sulla corsia di sinistra. Intanto il Torino è alle prese con la contestazione: difficile per tutti giocare davanti ai tifosi che fischiano. Infine il Parma: successo con il Lecce e zona Europa a solo un punto. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi, clicca sul video.