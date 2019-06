Edizione odierna del TMW News dedicata in larga parte alla Juventus e al colpo in arrivo per la difesa: tutte le ultime su Matthijs De Ligt, ad un passo da i bianconeri. Spazio anche al futuro di Daniele De Rossi, voglioso di continuare a giocare in Serie A. Il tutto, mentre parte ufficialmente l'avventura alla Roma di Paulo Fonseca. Presenti anche immagini dell'arrivo del neo tecnico giallorosso nella Capitale e anche la video intervista al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

