Mauro Icardi attende di conoscere il suo futuro e intanto continua a temporeggiare di fronte all'offerta del Napoli. La Juve è alla finestra ma i bianconeri devono fare un passo. Intanto ieri è stato il giorno della presentazione di Mario Balotelli al Brescia: l'attaccante sogna il ritorno in Nazionale e deve riconquistare Roberto Mancini a suon di gol. Infine la Roma: in arrivo Davide Zappacosta in prestito dal Chelsea. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi: clicca sul video.