La ripresa del campionato, la situazione in casa Cagliari, Sampdoria e Fiorentina e il rinnovo di Donnarumma. Se ne parla oggi nel TMW News, soffermandosi in particolare sulla solidità delle panchine di Di Francesco, Maran e Montella: per l'Aeroplanino l'impresa più ardua, visto che domani a Firenze arriva la Juventus e muovere la classifica non sarà certo semplice. Il Cagliari invece va a Parma e la Sampdoria dovrà vedersela al San Paolo contro il Napoli.

