TMW News - Roma, ecco Fonseca. Napoli, il sogno è James Rodriguez

Sta per nascere la Roma di Paulo Fonseca, il nuovo allenatore portoghese che verrà ufficializzato a metà settimana. Se ne parla nel TMW News di oggi per poi occuparsi anche del Napoli. Per i partenopei c'è la grande idea James Rodriguez, che costa 42 milioni di euro. Infine spazio al Sassuolo che ha ottime ambizioni. Il patron Squinzi sogna l'ingresso in Champions.

Clicca sotto per guardare