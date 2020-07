tmwnews Roma, Fonseca non può più sbagliare. Ribery riflette sul suo futuro

La Roma non può più sbagliare anche in ottica Europa League. se ne parla nel corso del TMW News di oggi, dando spazio anche al caso Ribery, derubato nella sua casa di Firenze e ora in fase di riflessione sul suo futuro alla Fiorentina (in collegamento ci sarà l'ex viola Avramov). Occhi puntati anche sul Napoli, tra mercato e campionato.

