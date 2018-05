TMW News - Roma, impresa sfiorata. Serve il VAR in Champions League

La notte della Roma in Champions League non è stata magica e il giorno dopo il rammarico è ancora più grande, visto che sarebbe bastato soltanto un gol in più per accedere alla finalissima di Kiev. Tante polemiche per la direzione arbitrale di Skomina e dei suoi assistenti. Ceferin può davvero rinunciare ancora al VAR? Tante sviste in questa edizione della massima competizione europea, serve un cambiamento. Intanto il 26 maggio a Kiev i Reds sfideranno il Real Madrid, con i Blancos che andranno a caccia della rivincita dopo il ko del 1981. Clicca sul video per il TMW News di oggi.