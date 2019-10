TMW News - Roma-Milan, sfida verità. Toro, ora tre gare decisive

C'è la sfida di domani tra Roma e Milan al centro del TMW News di oggi, 26 ottobre 2019. Anche grazie alla presenza in studio di Aldo Firicano, abbiamo analizzato la domenica di campionato e non solo. S'è parlato infatti anche di Napoli, e dell'eventuale arrivato alla corte di Ancelotti di Zlatan Ibrahimovic. Poi il punto sul Torino, alle prese con tre sfide decisive anche per il futuro di Walter Mazzarri. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.