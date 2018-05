TMW News - Roma, provaci ancora. Verona e Chievo, rischio B

La vigilia della grande sfida di Champions tra Roma e Liverpool: se ne parla nel TMW News di oggi provando ad analizzare i motivi che possono far sperare i giallorossi in una nuova grande impresa (all'andata finì 5-2 per gli inglesi). Occhi puntati anche sul campionato e in particolare sulla lotta salvezza con il Chievo e soprattutto il Verona seriamente a rischio retrocessione.