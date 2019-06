TMW News - Roma, tra cessioni e acquisti. Il valzer dei ds

La nuova Roma di Paulo Fonseca, tra cessioni e possibili acquisti. Se ne parla nel TMW News di oggi analizzando in particolare anche le ipotesi per l'attacco del dopo Dzeko (anche attraverso una serie di interviste ad ex calciatori tra cui Ciccio Graziani). Fari puntati pure sul valzer dei ds: dopo l'approdo di Marino all'Udinese, di Pradè alla Fiorentina e quello imminente di Massara al Milan il quadro è quasi completo. Infine uno sguardo al Torino e al mercato dei granata.

