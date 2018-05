TMW News: Scudetto alla Juve. Roma, Champions ipotecata

La Juventus ipoteca il campionato, che con ogni probabilità potrà essere festeggiato già contro la Roma. Ancora nel vivo la corsa per gli ultimi due posti in Champions League, con la squadra di Eusebio Di Francesco in grande vantaggio e un Lazio-Inter all'ultima giornata che rischia di essere un vero e proprio spareggio. Entusiasmante la corsa all'Europa League con il Milan costretto a vincere la Coppa Italia per evitare due pericolosissimi scontri diretti con Atalanta e Fiorentina.