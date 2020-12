tmw news Scudetto, iniziano le sfide verità. Juve-Atalanta e i casi Dybala e Gomez

La grande attesa per Inter-Napoli di domani sera. Del valore di questa partita si parla in apertura del TMW News di oggi per poi analizzare il match in programma tra Juventus e Atalanta soffermandosi anche sui casi Gomez e Dybala. Nel corso di questa edizione poi avremo in collegamento anche Cristiano Militello, inviato di 'Striscia la Notizia'.

