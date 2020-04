tmwnews Serie A come mini-Mondiale. Atalanta, il punto sulla ripartenza

Una Serie A come se fosse un mini-Mondiale da giocarsi in poche città non colpite eccessivamente dal Coronavirus: se ne parla nel TMW News analizzando questa ipotesi della Figc per portare a termine il campionato (ci sarà anche un collegamento con Francesco Izzi de La7). Spazio poi al mercato e anche all'Atalanta e alla città di Bergamo per capire gli umori in vista di una possibile ripresa del campionato.

