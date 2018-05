TMW News - Serie A in archivio. Dallo Scudetto all'Europa, tutti i verdetti

Edizione del TMW News dedicata al campionato di Serie A, andato in archivio non senza sorprese. In primo l'analisi dei verdetti di serie A, dallo scudetto alla Champions, passando per l'Europa League. Il tutto con le dichiarazioni e le interviste video con Patrick Cutrone e Marco Borriello. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.