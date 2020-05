tmwnews Serie A, la grande attesa. L'Uefa studia le date delle Coppe

Grande attesa per l'incontro di domani tra Gravina e Spadafora per discutere della ripresa del campionato. Se ne parla nel TMW News di oggi prospettando i vari scenari possibili. Si parla anche dell'Uefa che sta pensando alle date per le coppe europee, si rievoca la promozione in A del Parma di trent'anni fa (con Vincenzo Di Palma, storico preparatore dei portiere dei gialloblù) per poi soffermarsi su alcuni aspetti di mercato della Fiorentina. In chiusura le straordinarie imitazioni di Gianfranco Butinar.

