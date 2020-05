tmwnews Serie A voglia di ripartire. Ma ci sono ancora nodi da sciogliere

La voglia di ripartire del calcio italiano e anche tutti i dubbi connessi ad un eventuale positivo che dovesse spuntare strada facendo in una squadra. Se ne parla nel TMW News anche con un collegamento con Lamberto Boranga, ex portiere di Fiorentina e Cesena e ora medico sociale del Perugia. Spazio poi alla questione Ibra- Milan e ad un'analisi di quel che sta accadendo in Inghilterra a proposito della possibile ripresa attraverso un collegamento con Gianluca Nani, ex ds di West Ham e Watford.

