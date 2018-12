Il sorteggio delle italiane, le voci da Nyon e gli ultimi discussi episodi arbitrali. Questi i temi che abbiamo sviscerato nell'edizione odierna del TMW News. Analizzato l'Atletico Madrid, avversaris della Juventus, e il Porto, che sfiderà la Roma. Su quest'ultimo match, ai microfoni dei nostri inviati in Svizzera, s'è soffermato anche Francesco Totti. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.