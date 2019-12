TMW News - Sorteggio (quasi) benevolo. Juve, ecco l'aggancio

Grande spazio al sorteggio di Champions nel corso del TMW News di oggi. Avversari abbordabili per Juve e Atalanta (rispettivamente con Lione e Valencia), mentre molto più duro per il Napoli, contro il Barcellona. Spazio poi all'analisi del campionato con la Juventus che, vittoriosa ad Udine, ha agganciato in testa alla classifica l'Inter, raggiunta ieri sera sul pareggio dalla Fiorentina con un gol di Vlahovic.

