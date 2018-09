Da Sami Khedira a Daniele De Rossi, da Fabio Quagliarella a Miranda in Serie A. Poi David de Gea, Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Tony Alderweireld, Anthony Martial. Una lista lunghissima di calciatori che andranno in scadenza nell'estate del 2019: affari veri e propri se presi a parametro zero. Nell'edizione del TMW News di oggi, che potete vedere cliccando sul link in calce o sull'icona video, l'analisi di tutte le situazioni. Poi gli svincolati di lusso, soprattutto in Italia: quale futuro per Giuseppe Rossi, Alberto Aquilani, Antonio Cassano e Alberto Gilardino? Scoprilo insieme alla redazione di Tuttomercatoweb.com nell'edizione di oggi del TMW News.