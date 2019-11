Il bel successo della Nazionale azzurra a Zenica, con le novità di formazione proposte da Roberto Mancini, è uno degli argomenti del TMW News di quest'oggi. Con Aldo Firicano, ospite fisso dell'edizione di sabato, abbiamo anche analizzato le voci riguardanti Zlatan Ibrahimovic, che torna nelle mire di Milan e non solo, mentre Inter cerca un rinforzo subito o per giugno, scandagliando il mercato dei parametro ero e non solo. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.