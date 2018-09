Edizione del TMW News interamente dedicata al campionato di Serie A. In primo piano gli anticipi del quarto turno, con la sfida del San Paolo tra Napoli e Fiorentina e la gara dell'Inter di Spalletti contro il Parma. Il tutto, con l'intervista esclusiva realizzata all'ex direttore sportivo Claudio Nassi e le parole dell'ex difensore Sergio Battistini. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.