TMW News - Torna Mihajlovic. Europa, che italiane

Torna Mihajlovic e lo fa con una conferenza stampa per raccontare il cammino degli ultimi 5-6 mesi per combattere la leucemia. Se ne parla nel TMW News di oggi analizzando anche la stagione del Bologna che non è stata giudicata positivamente dallo stesso tecnico serbo. Ci si sofferma poi anche sull'ottimo rendimento delle italiane in Europa: bene tra le altre in Champions il Napoli che ha fermato il Liverpool ma in Europa League spera ancora di superare il girone la Lazio che ieri ha battuto il Cluj

