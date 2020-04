tmwnews Tutti vogliono Pogba. Il calcio ricorda Gazzoni Frascara

Paul Pogba sempre più al centro del mercato: se ne parla nel TMW News di oggi alla luce della decisione dello United di non far valere l'opzione di rinnovo del contratto in scadenza 2021. Non solo La Juve su di lui ma, in Italia, anche l'Inter. Spazio poi la mercato di Milan e Inter e poi ad una lunga pagina in cui si ricorda la figura dello storico presidente del Bologna Gazzoni, che si è spento oggi ad 84 anni (ci sono gli interventi di Cinquini, Nervo e Roccati).

