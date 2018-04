TMW News - Un derby per la Champions. Roma, provaci!

Il derby di Milano, in scena domani a partire dalle 18.30, e l'attesissima sfida di domani della Roma a Barcellona valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Questi i due temi principali del TMW News del 3 aprile. Le parole dei protagonisti, le ultime dai campi e le opinioni in studio: non perdete l'appuntamento di oggi! Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.