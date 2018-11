TMW News - Verso Italia-Portogallo. Il Milan e la suggestione Ibrahimovic

Edizione del TMW News dedicata all'Italia di Mancini, attesa domani dalla sfida di Nations League contro il Portogallo. A poco più di un anno dalla disfatta contro la Svezia, gli Azzurri a San Siro difronte a 70mila spettatori cercano il primato nel proprio gruppo. In primo piano anche il momento del Torino, col rinnovo di Iago Falque e le prospettive future. Chiusura col Milan e la suggestione Ibrahimovic: l'attaccante può tornare in maglia rossonera a partire da gennaio. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.